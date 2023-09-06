СМИ: страны G7 не планируют пересматривать потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» не планируют в ближайшее время пересматривать потолок цен на нефть из России, сообщило в среду, 6 сентября, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Потолок цен на нефть представляет собой ограничение цены реализации российской нефти на экспорт, предложенное странами G7. Он начал действовать с 5 декабря 2022 года.

«И четыре человека, знакомые с политикой G7, сообщили, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке этой схемы», – говорится в материале издания.

В начале декабря источник в Европейском союза сообщил журналистам, что Брюссель планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждый два месяца. Отмечалось, что страны «Большой семерки» при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости.

Дипломатический источник Reuters также сообщил, что представители G7 летом обсуждали соответствующий вопрос, однако на официальном уровне об этом не говорилось. Агентство подчеркивает, что инициаторами изменений потолка цен в основном были страны ЕС, однако Вашингтон и члены G7 не желали вносить какие-то коррективы в этот вопрос.

Цена на российскую нефть марки Urals в июле 2023 года превысила 60 долларов за баррель. Министерство финансов России подчеркивало, что средняя цена в этом месяце составила 64,37 долларов за баррель, а дисконт к марке Brent составил 15,7 долларов. В августе стоимость возросла до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.