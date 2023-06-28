СМИ: страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга еще на один год

Страны-участницы НАТО согласны с тем, чтобы Йен Столтенберг остался генеральным секретарем альянса еще на один год, сообщила норвежская газета «Верденс ганг».

Ранее о том, что Столтенберг останется еще на один срок на своем посту сообщил портал портал Euractiv.

Источники отмечают, что дипломатам Североатлантического альянса нравится способность Столтенберга справляться с кризисными ситуациями, которые касаются блока в условиях конфликта на Украине и поддержки, которую НАТО в связи с этим оказывает.

Еще одной причиной поддержки Столтенберга источник называет задержку контрнаступления Украины. Именно она не дает возможности и времени альянсу переосмыслить свою стратегию.

Столтенбергу 64 года. Он стал генеральным секретарем НАТО в 2014 году, сменив на этой должности Хьеля Магне Бунневика. К основным функциям генсека блока относится общая координация работы. Столтенберг также является главой Североатлантического совета.