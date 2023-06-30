СМИ: Стрелявшим в аэропорту Кишинева оказался россиянин из ЧВК «Вагнер»
Фото: [© Петр Ковалев / ТАСС]
Спецслужбы Молдавии готовятся к штурму аэропорта Кишинева, сообщило Министерство внутренних дел республики.
Вечером, 30 июня, в здании раздались выстрелы. По информации местных СМИ и собственных корреспондентов российских изданий, неизвестный мужчина сначала выстрелил в потолок, а потом забаррикадировался в одном из помещений здания.
МВД Молдавии сообщили о двух жертвах стрельбы в аэропорту. По данным портала pulsmedia.md, стрелявшим оказался иностранец, а именно – россиянин, участвующий в частной военной кампании «Вагнер». СМИ отмечают, что мужчину не хотели пускать в страну.
По некоторым данным, злоумышленник сделал пять выстрелов и ранил пограничника. По информации СМИ, мужчину удалось задержать.
Из-за инцидента в аэропорту Молдавии пришлось остановить авиасообщение и эвакуировать пассажиров. На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять помещения и не пускать людей.