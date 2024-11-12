СМИ: Трамп назначил министра внутренней безопасности

Победитель выборов президента США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на должность министра внутренней безопасности в своем будущем правительстве, сообщил CNN, ссылаясь на двух информированных источников.

«Избранный президент Дональд Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм своим следующим главой министерства внутренней безопасности», — говорится в материале.

Кристи Ноэм ранее рассматривалась как одна из возможных кандидатур на пост вице-президента в штабе Трампа. Теперь она возглавит ведомство, ответственное, среди прочего, за вопросы миграции.

Политик считается сторонником и соратником Дональда Трампа. 8 сентября 2023 года она официально выразила свою поддержку его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.

Ранее Трамп выбрал советником по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине Майка Уолтца.