Трамп выбрал советником по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине Уолтца

Победитель выборов президента США республиканец Дональд Трамп намерен назначить Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности, пишут The Washington Post и Financial Times .

Уолтц — отставной офицер спецназа и действующий республиканец, представляющий штат Флорида в Палате представителей.

В своей новой роли Уолтц будет отвечать за вопросы безопасности в условиях нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Трамп подчеркнул необходимость предотвращения эскалации международной напряженности, нацеливаясь на усиление сдерживания против иностранных соперников.

Уолтц известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю, а также критикой НАТО за недостаточные военные расходы и сомнениями относительно необходимости военной помощи Украине. Он уже зарекомендовал себя как ярый критик текущей администрации президента демократа Джо Байдена.

Трамп также рассматривает возможность назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост государственного секретаря. Утверждается, что Рубио, который также является последовательным критиком Байдена, может сыграть ключевую роль в формировании внешней политики новой администрации.

За время своего первого президентского срока Трамп сменил четырех советников по национальной безопасности, включая Майкла Флинна, Герберта Макмастера, Джона Болтона и Роберта О'Брайена.

Ранее Reuters сообщило, что Украина надеется на завершение конфликта после прихода к власти Дональда Трампа.