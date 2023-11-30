СМИ: Трампа подозревают в незаконном переводе денег для оплаты налоговых счетов

Издание ссылается на бывшего федерального судью в Нью-Йорке Барбару Джонс, которая ранее отслеживала денежные переводы компании Trump Organization. Она утверждает, что Трамп тайно перевел 40 млн долларов из своей компании на личный банковский счет для того, чтобы оплатить налоги.

«Назначенный судом финансовый аудитор поймал Дональда Трампа на том, что он тайно перевел 40 миллионов долларов из Trump Organization на личный банковский счет, по-видимому, для того, чтобы бывший президент мог оплатить свой колоссальный налоговый счет в размере 29 миллионов долларов», – следует из сообщения газеты.

По информации издания, Джонс сообщила судье штата Нью-Йорк о том, что она и ее группа недавно обнаружили необычную активность при анализе банковских выписок с 12 отдельных счетов, связанных с Трампом за последние 10 месяцев. Газета отмечает, что было выявлено снятие 40 млн долларов тремя денежными переводами, о чем Джонс не было известно. Экс-судья сообщила, что из этой суммы 29 млн долларов были использованы для уплаты налогов.

В США Трампу предъявлено порядка 91 обвинений по четырем уголовным делам. Сам политик, представляющий республиканскую партию, называет такие действия в свой адрес попыткой преградить ему дорогу в Белый дом.

Трампа также обвинили в подстрекательстве мятежа после событий января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Капитолий США во время сессии Конгресса по утверждению результатов выборов президента. Демократы и некоторые республиканцы обвинили Трампа в том, что его высказывания и действия способствовали возникновению насилия.

По нескольким статьям бывшему американскому лидеру грозит до 20 лет лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то Трамп может быть осужден на несколько столетий тюрьмы. По совокупности обвинений политику грозит больше 700 лет заключения.

Ранее Трамп объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. В них также примет участие действующий глава государства Джо Байден.