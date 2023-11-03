СМИ: турецкая оппозиция выберет себе нового лидера

В выходные турецкая Республиканская народная партия, которая сейчас находится в оппозиции, определит, сохранит ли пост председателя Кемаль Кылычдароглу, пишет The Financial Times.

72-летний Кылычдароглу был основным оппонентом Реджепа Тайипа Эрдогана на последних выборах президента.

Многие сторонники оппозиции до сих пор разгневаны после поражения Кылычдароглу, а партийцы жалуются, что в руках нынешнего председателя сосредоточена слишком большая власть. Вопрос о главе важно решить уже прямо сейчас, поскольку во многом от этого будет зависеть, как пройдут местные выборы в следующем году.

По мнению экспертов, конкуренцию Кылычдароглу в партии может составить 49-летний Озгюр Озель.