Киев получает от западных государств устаревшие танки Leopard 1, сообщила газета Financial Times . По данным источника, Запад не хочет тратить собственные резервы танка второго поколения.

«Во многих столицах (западных стран – ред.) считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка», – говорится в материале газеты.

Как отмечает источник, танк первого поколения имеет тонкую броню, которая делает его уязвимым на равнинной местности.

Руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии Европейского союза, генерал-лейтенант бундесвера Андреаса Марлоу заявил, что танки Leopard 2 обладают более высокой боевой ценностью.

В июле 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили почти все танки Leopard, переданные ВСУ. Тогда глава оборонного ведомства сообщил, что Россия уничтожила 16 таких танков, которые Киеву поставили Польша и Португалия. Минобороны РФ ранее опубликовало кадры уничтожения танков.

Leopard начали производить в ФРГ. Они эксплуатируются с 1966 года. С 2010 году на вооружении ФРГ начали находиться такие танки второго поколения (Leopard 2). Эта техника также состоит на вооружении Греции, Турции, Бразилии, Чили и Италии.