СМИ: Украина получила танки Abrams раньше срока

Первая партия американских танков Abrams прибыла на территорию Украины раньше установленного срока, сообщило в понедельник, 24 сентября, газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Киев получил танки на несколько месяцев раньше. Отмечается, что они могут быть использованы при контрнаступлении. Остальная партия американских танков поступит на вооружение ВСУ в ближайшее время.

22 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен сообщил, что Украина получила несколько танков Leopard 1 с дефектами. По его словам, неисправности выявили у десяти танков. Он отметил, что их устраняют украинские военные.

M1 Abrams – это основной боевой танк США, который начал выпускаться в 1980 году. Техника состоит на вооружении Австралии, Польши, Марокко и Египта. Танк носит такое название в честь генерала американского генерала Крейтона Абрамса.