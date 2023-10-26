СМИ: Украина потеряла интерес союзников из-за палестино-израильского конфликта

Как отмечается в материале, планы по Украине «отошли на второй план», а внимание больше приковано к ситуации между ХАМАС и Израилем.

«Прежде всего, события в Газе отвлекают внимание западных политиков и общественности от войны на Украине ... Опасения, что западные общества начали испытывать «усталость от Украины», вполне реальные и до 7 октября, будут продолжать расти», – говорится в материале газеты.

Также, отмечает автор материала, Киев перестал быть интересным и с точки зрения поставок оружия и боеприпасов. По мнению обозревателя, оружие, которое сейчас заканчивается у ВСУ, в конечном итоге понадобится израильским военным.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой о выделении военной помощи и Украине, и Израилю. 18 октября Байден посетил Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и выразил поддержку со стороны Вашингтона.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Страны Запада с начала ее проведения выделяют на нужны украинской армии средства, а также оружие и боеприпасы. Министерство иностранных дел РФ направляло таким государствам ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой вооружения, однако никакой реакции не было.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».