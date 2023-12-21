Издание приводит в пример Финляндию, которая во время советско-финской войны 1939-1940 гг. вынуждена была удовлетворить территориальные претензии СССР ради сохранения своей независимости.

Нынешнее правительство Украины твердо стоит на возвращении к границам 1991 года, но нынешние реалии таковы, что у них нет шансов это сделать. Продолжение конфликта может привести к еще более тяжелым потерям, говорится в публикации.

Издание считает, что свою роль должны сыграть США, которым нужно прекратить поощрять бессмысленное продолжение боевых действий Украиной и усадить своего киевского союзника за стол переговоров.