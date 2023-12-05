СМИ: украинский солдат признал ужасное состояние армии

Он отметил, что властям страны с каждым разом все сложнее призывать на службу молодых людей, даже заманивая их денежными выплатами. По словам бойца ВСУ, сейчас в армию в большинстве случае набирают тех, кто не успел избежать призыва. Также, подчеркнул украинский солдат, не все морпехи армии умеют плавать.

«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно что прошедшие подготовку, а не те зеленые, которые у нас сейчас есть. Есть ребята, которые провели всего три недели на полигонах и успели выстрелить всего несколько раз», – сказал боец.

Западная пресса все чаще пишет о том, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ в лице Валерия Залужного возникают разногласия. Ситуация обострилась после того, как главком украинской армии в своей статье для издания The Economist назвал ситуацию на фронте «тупиковой». Залужный также отметил, что заявления о том, что Россию удастся сломить, оказались глупыми.