По информации авторов статьи, руководители украинской армии посылают в бой «новичков» без необходимой подготовки, а более опытные военнослужащие расстреливают своих молодых сослуживцев из-за дезертирства.

«Дезертирство украинских военнослужащих продолжает расти, а моральный дух, по имеющимся данным, подорван из-за провала многомесячного летнего наступления на российские позиции, огромного количества потерь, неспособности новых западных вооружений переломить ход конфликта, а также недавнего перенаправления новых западных поставок оружия в Израиль», – следует из сообщения издания.

Авторы материала сходятся во мнении, что Украина в 2024 году потерпит поражение из-за сокращения поставок оружия и в целом утраты внимания от западных стран из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Некоторые западные СМИ начали обсуждать возможный раскол внутри Украины между гражданским и военным обществом. Об этом зарубежная пресса начала писать после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для журнала The Economist. В своем материале он назвал ситуацию на фронте для украинской армии «тупиковой», а также отметил, что надежды на ослабление России были глупыми.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, комментируя украинское контрнаступление, ВСУ не испытывают никаких успехов на фронте, в то время как ВС РФ оперативно выполняют свои задачи.