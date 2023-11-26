Граждане Украины устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais . Об этом изданию рассказал украинский волонтер, представившийся Тарасом.

«Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть», – сказал волонтер.

В последнее время западная пресса все чаще пишет о том, что «партнеры» Украины начали уставать от украинского кризиса. Кроме того, отмечалось, что Запад недоволен продолжающимся больше пяти месяцев контрнаступлением ВСУ, поскольку оно не дало никаких результатов.

Американская газета The Washington Post сообщала, что внутри Украины обостряется раскол в обществе. Издание отмечало, что у украинских военных падает дух на фоне разгорающейся политической борьбы и из-за неудач на фронте. Кроме того, западная пресса отмечала, что нарастает конфликт между офисом президента Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее Залужный в своей статье для издания The Economist написал, что конфликт в стране зашел в тупик, а утверждения о том, что ВС РФ смогут ослабнуть, по мнению Залужного, оказались глупыми.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин главными ее целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.