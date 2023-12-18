СМИ: Украину подталкивают к заморозке конфликта

Союзники Украины подталкивают ее к «заморозке» конфликта и признанию победы за ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Издание отмечает, что такие меры обсуждаются на уровне самых активных «партнеров» Киева.

«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что (президент России Владимир) Путин проиграл», – цитирует издание политика.

Как пишет автор материала Гидеон Рахман, Украина перед новым годом столкнулась с недостатком в боеприпасах, финансах и дипломатической поддержке. Кроме того, у Киева и стран, которые его поддерживают, уже нет «теории победы» на 2024 год, из-за чего поддержка со стороны Запада будет сокращаться.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что поддержка Украины сокращается. Это связывают с обострением конфликта на Ближнем Востоке, а также с неудачами украинского контрнаступления.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрекся от своих слов относительно «тупикового» положения на боле боя. В интервью «РБК-Украина» он не согласился с тем, что ситуация на фронте является патовой.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, в том числе США, Канада, Великобритания, а также страны Европейского союза (ЕС), начали активно поддерживать Украину, поставляя на ее территорию вооружение и боеприпасы и выделяя на нужды украинской армии средства.