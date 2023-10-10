Автор материала, анализируя тему постоянной поддержки Киева, сравнил Варшаву с «беззаботным посетителем ресторана», который пообещал оплатить счет гостей соседнего столика, не глядя на цены в меню.

«К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым», – говорится в материале агентства.

Как отмечают эксперты, на восстановление прежнего уровня жизни в Польше потребуются десятки лет. Та прибыль, на которую Варшава рассчитывала получить от Европейского союза за помощь Киеву, оказалась «иллюзорной», так как в этом выигрывают только американские корпорации.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Польша стала активно помогать Киеву, а ее отношения с Россией заметно ухудшились. Ранее премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий напомнил Киеву о вкладе Варшавы в предоставлении убежищ для многих граждан Украины, которые бежали из своей страны.