СМИ узнали, что НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители

НАТО рассматривает возможность упрощения процедур для сбивания российских истребителей с ракетами, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на анонимные источники.

По информации собеседников издания, решающими факторами для оценки потенциальной угрозы будут характеристики вооружения и траектория полета самолета.

«НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей... Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — говорится в публикации.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе, Алексус Гринкевич, в неофициальной беседе выступил за создание "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны", сообщили источники издания. По их словам, это позволило бы устранить так называемые "национальные оговорки", которые могли бы помешать применению силы в ответ на угрозы.

«Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду», — пишет Telegraph.

При этом стоит добавить, что минувшим днем генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс не будет сбивать российские самолёты в своём воздушном пространстве, если они не представляют опасности.