СМИ узнали, что получила Турция от Швеции в обмен на одобрение членства в НАТО

Швеция обязалась отказаться навсегда от поддержки объявленных в Турции террористическими организаций. Ранее этот момент был краеугольным камнем в вопросе одобрения анкарой стремление Стокгольма стать полноправным членом НАТО.

Кроме того, как пишет Haber Global, Швеция будет всецело оказывать содействие Турции по вопросу ее скорейшего вступления в Евросоюз. Это, как узнали журналисты, прописано в документе, который в понедельник, 10 июля, в Вильнюсе подписали обе страны.

«Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собрались на саммите НАТО в Вильнюсе. Со времен последнего саммита обе страны тесно сотрудничали, чтобы решить законные проблемы безопасности Турции. В рамках этого процесса Швеция изменила свою конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с терроризмом против РПК», — говорится в соответствующей документации, попавшей в распоряжение издания.

Ранее генсек НАТо Йенс Стллтенберг анонсировал скорое вступление Швеции в НАТО. По его словам, руководству Альянса и Стокгольму удалось достать положительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.