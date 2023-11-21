СМИ: В Киеве сообщили о сокращении поставок американских снарядов

На Украине ощущается дефицит американских артиллерийских боеприпасов, сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на украинского чиновника.

«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились «более чем на 30%» с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», – говорится в сообщении телеканала.

Украинский чиновник отметил, что запасы жизненно важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на данный момент составляют «около 60-70% от общих поставок» Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает снарядов 155-метрового калибра из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, так как Израиль начал закупать эти боеприпасы.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке между палестинской радикальной группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа началось после того, как боевики движения 7 октября выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также пересекли южную границу Израиля и напали на мирных жителей, уведя до 250 человек в плен.

С 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит наземную операцию в секторе Газа, целью которой является полное уничтожение ХАМАС и баз размещения группировки.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства, который был одобрен Конгрессом. Данный проект позволит американцам избежать шатдауна. Он не включает выделение помощи Украине и Израилю.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что главными ее целями является демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ЛНР и ДНР.

После начала СВО страны Запада, в том числе США и государства Евросоюза, активно снабжают Украину оружием и боеприпасами несмотря на то, что Россия направляла ноту протеста в связи с вмешательством такими действиями в конфликт.