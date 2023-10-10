СМИ: В Одессе и Николаеве произошли взрывы

В Одессе и Николаеве на Украине были слышны взрывы, сообщают украинские источники. По их данным, серия взрывов была слышна 9 октября и у границы с Румынией – в городе Вилково.

О нескольких хлопках в Одессе сообщило агентство «Страна.ua». О громких звуках в Николаеве написало издание Klymenko Time. Других подробностей пресса не приводит. Также нет информации о поврежденных объектах.

В разных регионах Украины каждый день звучит сигнал воздушной тревоги. ВС РФ продолжают наносить удары по критической инфраструктуре соседнего государства в ответ на атаки ВСУ на территорию России.

Решение повреждать критически важные объекты на Украине было принято после того, как киевский режим устроил теракт на Крымского мосту 8 октября 2022 года. В этот день грузовик со взрывным устройством, замаскированным в рулон с полиэтиленовой пленкой, проезжал по мосту. В какой-то момент устройство сдетонировало, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.