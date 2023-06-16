СМИ: в районе аэродрома Чкаловский в Московской области пожар

В районе аэродрома Чкаловский в Московской области, сообщили СМИ. Его причины уточняются.

Аэродром расположен в 31 км к северу-востоку от столицы, юго-восточной окраине Щелково. Его основали в 1930-х годах.

По информации из открытых источников, аэродром может принимать российские самолеты класса Ан124, Ил-62, Ил-76, Ту-154, а также вертолеты всех типов.

В 2016 году сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина США вблизи Чкаловского. Он фотографировал самолеты военного и специального назначения.

В апреле 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 106 российских военнослужащих, которые были освобождены из плена ВСУ. Именно на аэродром Чкаловский прибыл самолет с российскими солдатами. Ранее на этот же аэродром уже прибывали судна с российскими военными, высвобожденными из плена.

В начале мая СМИ сообщили, что на аэродроме в деревне Гостилицы Ленинградской области произошло возгорание. В ангарах там находились вертолеты. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, а вертолеты были эвакуированы.