СМИ: в России поддержали законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи, касающейся ответственности за проявление русофобии. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил «Интерфакс» , ссылаясь на источник, знакомый с документом.

Он сообщил, что автором законопроекта выступила депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Ирина Яровая.

Отмечается, что документ предполагает дополнить УК России статьей 136.1 «Русофобия». Она предусматривает введение ответственности за дискриминацию, которая проявляется на территории страны и за ее пределами иностранцами с использование своего служебного положения в отношении граждан РФ, а также за публичные призывы к совершению противоправных действий против россиян.

Кроме того, законопроект вводит дополнительную часть пятой статьи 247 «Участие подсудимого» УПК РФ. Она предусматривает возможность проводить судебные процессы по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых в исключительных случаях.

В пояснительной записке изменения в указанной статьей объясняются тем, что такие шаги направлены на обеспечение мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, стел, мемориалов и других сооружений, увековечивающих память погибших по защите Отечества (ст.243.4 УК РФ).

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что в понедельник, 18 декабря, будет принят 12-й пакет санкций против РФ, который, среди прочего, будет включать запрет на ввоз из РФ алмазов.