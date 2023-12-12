СМИ: в центральном офисе «Киевстар» проводят обыски

В центральном офисе украинского мобильного оператора «Киевстар» проводят обыски, пишет во вторник, 12 декабря, украинское агентство УНН со ссылкой на источники.

По данным издания, в него прибыли сотрудники правоохранительных органов. Из офиса в Киеве изымают документы.

«В настоящее время ведутся следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов», – говорится в публикации издания.

О том, по какой причине проводятся обыски, и в рамках какого уголовного дела они проходят, не сообщается.

Ранее украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе оператора «Киевстар». Пользователи сообщали об отсутствии связи и невозможности отправить сообщение. Сайт компании также не работал. По данным источников, причиной ограничения в работе стала массовая атака хакеров.

В «Киевстаре» отмечали, что сотрудники пытаются наладить работу системы и скоро возможность совершать звонки вернется.