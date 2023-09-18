СМИ: Варшава, Будапешт и Братислава будут бойкотировать ЕК после угроз Киева

Польша, Венгрия и Словакия приняли решение бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе на фоне угроз со стороны Украины, сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в Европейском союзе.

В понедельник, 18 сентября, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех соседних государств. Политик отметил, что Киев будет пытаться доказать, что действия Варшавы, Будапешта и Братиславы неправомерны.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО», – говорится в публикации агентства.

Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции в несколько приграничных стран Евросоюза, однако обязала Украину контролировать экспорт. В ответ на это Польша, Словакия и Венгрия ввели эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке.

Как отмечали официальные лица стран, которые ограничили ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, переизбыток зерна из Украины на рынках государств может привести к кризису среди фермеров и аграриев. В этих странах также проводились акции протеста с требованием прекратить ввоз украинской продукции.