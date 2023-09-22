СМИ: Вашингтон передаст Киеву небольшую партию ATACMS

Президент США Джо Байден объявил украинского лидеру Владимиру Зеленскому о передаче небольшой партии ракет ATACMS. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на американских чиновников и представителя конгресса.

«Президент Джо Байден сказал <...> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет», – говорится в материале издания.

Байден встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу, 22 сентября. Украинский лидер прибыл в США с официальным визитом, где выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля ATACMS производится американской компанией Lockheed Martin. Дальность применения такой ракеты составляет до 300 км.

Как уточнила газета The Washington Post, Белый дом в ближайшее время может передать указанные ракеты с кассетными боеприпасами, но не с боеголовкой.

С 2022 года Зеленский призывает США передать ракеты ATACMS. По словам послав России США Анатолий Антонова, оружие в теории позволило бы украинским военным нанести удары вглубь территории РФ, что означало бы прямое втягивание Соединенных Штатов в конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что любое переданное Киеву оружие западными странами, будет считаться законной целью для ВС РФ. Глава государства предостерег Запад от вмешательства в конфликт, так как Россия может ответить.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В результате здание было повреждено. По предварительной информации, ВСУ использовали англо-британские ракеты Storm Shadow.