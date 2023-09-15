СМИ: Великобритания прекратила расследование возможного обхода санкций Фридманом

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

«NCA может подтвердить, что больше не будет предпринимать дальнейших мер против Михаила Фридмана на основе ордера, применённого в Athlone House в декабре 2022 года», – говорится в сообщении NCA.

Там также добавили, что проверки в отношении Фридмана и связанных с ним лиц по делу о возможном обходе санкционных ограничений продолжаются.

В апреле источник британской газеты Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что NCA прекратила расследование в отношении российского бизнесмена по двум обвинениям из трех. Отмечалось, что ведомство прекратило расследовать дело о заговоре с целью обмана МВД Великобритании, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний. Несмотря на это, продолжалась проверка, связанная с отмыванием денег Фридманом.

Фридман является основателем «Альфа-Групп», которой принадлежит «АльфаБанк». Он живет в Лондоне. После начала СВО РФ на Украине бизнесмен попал под санкции Великобритании и США. В декабре 2022 года, по информации Bloomberg, в его доме прошли обыски.

В одном из интервью, которое Фридман давал Bloomberg Businessweek, миллиардер заявил, что из-за санкций испытывает трудности в Великобритании. Жизнь в условиях ограничений он сравнил с домашним арестом. Он отметил, что из-за них у него не получается ходить в рестораны и приходится есть дома.

«АльфаБанк» также попал под санкции в 2022 году со стороны Евросоюза, США, Канады и Великобритании.