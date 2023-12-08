Переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами нескольких стран на Ближнем Востоке ударили по влиянию Соединенных Штатов в данном регионе. Соответствующее заявление сделал политолог Чжао Лун в беседе с порталом Kankan News .

Он заявил, что прямой контакт российского лидера с коллегами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана не только повышают репутацию и позиции РФ, но и негативно сказываются на влиянии Штатов в данном регионе. Эксперт считает, что Путину удалось «убить двух зайцев одним выстрелом».

Чжао Лун также указал на политический подтекст визитов президента России. По словам эксперта, успешные встречи Путина с лидерами восточных стран, по традиции выражающих солидарность с Соединенными Штатами, указывают общественности на невозможность западных санкций по-настоящему навредить России.

Аналитик отметил и экономическое влияние данных мероприятий. Эксперт заявил, что солидарность Москвы и Эр-Рияда в вопросе о снижении добычи нефти ради высоких цен позволяет российской стороне повысить доходы и улучшить свою экономическую устойчивость.

Американская помощь для Украины иссякает, в то время, как Россия совершает дипломатический прорыв, заключил Чжао Лун.