Польша потратила много сил и средств на поддержку Украины, но киевский союзник проявил черную неблагодарность, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

В публикации отмечается, что именно Варшава выступила с инициативой оказать Украине военную помощь. Владимир Зеленский посетил Польшу с официальным визитом лишь весной этого года, хотя едва ли не каждую неделю мотался транзитом через Польшу в другие страны Запада.

Инцидент с падением ракеты и гибелью мирных польских граждан показал истинное лицо Зеленского. Вместо официальных извинений украинский лидер придумал неправдоподобную версию о запуске ракеты со стороны России. Извинений не последовало даже тогда, когда экспертиза установила, что ракету запустила украинская ПВО.

Польша играла роль транзитного коридора для Украины, которая, однако, злоупотребила своим привилегированным положением и заполонила Польшу дешевым зерном, которое поставило на грань разорения польских фермеров. Когда Польша перекрыла граница, Украина подала иск в ВТО.

Новое правительство должно разобраться с двусторонними отношениями с учетом понимания того, с кем оно имеет дело, резюмирует автор статьи.