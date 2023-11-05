СМИ: внутри Украины начались противоречия

На Украине грядет раскол между военным и гражданским обществом, считает газета The New York Times.

Как отмечает источник, причиной этому послужила негативная реакция в Офисе президента Владимира Зеленского на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее он сообщил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он заявил, что надежды на то, что силы России истощатся, были глупы.

«Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия», — следует из материала газеты.

По мнению аналитиков, еще одной причиной грядущего раскола послужила отставка заместителя Залужного — командующего Силами специальных операций Украины (ССО), Виктора Хоренко.

В последнее время западные СМИ всё чаще пишут о потере интереса к Украине со стороны Запада на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее нижняя палата США одобрила выделение военной помощи только для Израиля. Из-за этого президент США Джо Байден заявил о намерении воспользоваться правом вето.