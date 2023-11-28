Украинские военные используют оружие образца 1910 года. Фотография, подтверждающая наличие такого оружия, появилась в социальных сетях. На это обратило внимание издание Business Insider .

«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», – говорится в сообщении портала.

Автор материала отмечает, что наличие такой техники только подтверждает то, что ВСУ в современных боевых действиях используют старое оружие.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин главными целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ЛНР и ДНР.

С начала СВО западные страны начали активную поддержку украинской армии, поставляя свои технику и оружие. МИДР РФ направлял государствами, участвующим в поставках техники и оружия, готу протеста, однако никакой реакции не последовало.