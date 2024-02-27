СМИ: Запад посоветовал Киеву сменить тактику, но этим только усилит гнев россиян

На Западе посоветовали ВСУ перейти в оборону и наносить удары дронами и ракетами по глубокому российскому тылу. По мнению западных аналитиков, это может вызвать бунт российского населения и привести к смене власти.

По мнению автора публикации, такие акции только усилят гнев российского народа против Украины и Запада, но не против Владимира Путина. Люди будут высказывать ему претензии только в связи с тем, что недостаточно сильно наказал украинский режим и его покровителей.

Таким образом, заключает обозреватель, удары по российскому тылу не только не приведут к «свержению» Путина, но и развяжут ему руки.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск из европейских стран на Украину. Впрочем, идея французского лидера не нашла поддержки даже у союзников.