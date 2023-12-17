СМИ: Западные «партнеры» поменяли общение с Зеленским

Западные страны, поддерживающие Украину с начала специальной военной операции РФ, сменили тон общения с президентом Владимиром Зеленским, пишет американское издание Responsible Statecraft .

Автор материала считает, что даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. Отмечается, что, если раньше американский лидер обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», то сейчас риторика поменялась в сторону «столько, сколько сможем».

«Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году. На этот раз он постоянно ведет бой с тенью из-за позиции правых скептиков относительно поддержки Украины», – говорится в публикации.

Отдельно в материале подчеркивается, что ситуация на Украине усугубляется тем, что в некоторых европейских странах к власти пришли политики, которые активно выступают против оказания финансовой помощи Киеву и поставок оружия.

В пример автор материала приводит позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера нидерландской «Партии свободы» Герта Вилдерса, который также является противников оказания помощи Украине.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Зеленского во время его визита в Вашингтон втянули во внутриполитический спор из-за отказа сената США согласовать Киеву выделение финансовой помощи.