СМИ: Зеленский избегает встреч с Залужным
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Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный перестали вместе появляться на публике, отмечает Financial Times.
Как сообщается в публикации, в последнее время Зеленский посетил прифронтовые области и встречался с генералами. При этом ни на одной фотографии с этих мероприятий нет Залужного.
Взаимоотношения Зеленского и Залужного стали особенно напряженными после интервью военачальника в Financial Times, в котором он заявил о «тупике» в контрнаступлении.
Залужного считают основным конкурентом Зеленского на выборах. Газета Washington Post отмечала, что действующий президент может согласиться на проведении выборов весной следующего года при условии, если популярный генерал не будет в них участвовать.