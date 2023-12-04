СМИ: Зеленский избегает встреч с Залужным

Как сообщается в публикации, в последнее время Зеленский посетил прифронтовые области и встречался с генералами. При этом ни на одной фотографии с этих мероприятий нет Залужного.

Взаимоотношения Зеленского и Залужного стали особенно напряженными после интервью военачальника в Financial Times, в котором он заявил о «тупике» в контрнаступлении.

Залужного считают основным конкурентом Зеленского на выборах. Газета Washington Post отмечала, что действующий президент может согласиться на проведении выборов весной следующего года при условии, если популярный генерал не будет в них участвовать.