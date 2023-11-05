СМИ: Зеленский может отменить поездку в Израиль из-за утечки данных

Президент Украины Владимир Зеленский может отложить свою поездку в Израиль из-за утечки данных, сообщило издание Times of Israel, которое ссылается на проинформированного дипломата.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», – говорится в материале.

Как отмечал источник издания Channel12, обнародованная информация о визите Зеленского в израильское государство наносит удар по его безопасности и доверию между политиками и отношениями двух стран.

Ранее издания Ближнего Востока, в частности, агентство Ynet, сообщили о готовящемся визите Зеленского в Израиль с целью выразить свою поддержку в борьбе с боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что израильская сторона не захотела быть участником этой встречи, подчеркнув, что в нынешней ситуации этот визит неуместен.

В последнее время в западной прессе часто говорят о потере интереса у Украине и украинского кризиса на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который продолжается с 7 октября.

3 ноября палата представителей США одобрила выделение военной помощи Израилю на 14,3 млрд рублей. В этом пакете помощи нет упоминания об Украине. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен воспользоваться правом вето, чтобы добиться выделения помощи Киеву.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».