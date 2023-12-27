В августе 2023 года аль-Алави опубликовал материал с эксклюзивной информацией о том, что теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря. Ее стоимость составила пять миллионов долларов. После того, как материал был обнародован, журналисту начали поступать угрозы расправы.

25 декабря стало известно, что в Египте до смерти избили аль-Алави. Его тело со следами множества ссадин и синяков обнаружили в курортном городе Хургада.

«Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой», – пишет Боснич.

Он отметил, что западная пропаганда всеми способами пыталась опровергнуть данные, которые привел в своем материале убитый журналист. Боснич вспомнил, что против аль-Алави даже была развернута клеветническая кампания.

Некоторые иностранные журналисты ни раз акцентировали внимание на коррупционных схемах и коррупции на Украине в целом. Отмечалось, что эта проблема в стране обострилась на фоне выделения Киеву средств со стороны западных «партнеров». О катастрофическом уровне коррупции на Украине ни раз заявлял президент России Владимир Путин.