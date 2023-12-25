В Египте нашли мертвым автора расследования о вилле Зеленского за 5 млн долларов

По предварительным данным, репортера Мохаммеда Аль-Алави убили во время пребывания в Хургаде.

Как сообщает El Mostaqbal, тело журналиста было обнаружено 23 декабря 2023 года. На репортере нашли множество синяков, ссадин, а также переломов. Полагают, что мужчину сильно избили и ударили головой: он скончался от кровоизлияния в мозг.

Пока египетские правоохранители выясняют все детали и обстоятельства трагедии. Подозревают, что это был не простой конфликт с избиением, а заказное убийство.

Напомним, Мохаммед Аль-Алави провел журналистское расследование, согласно которому Ольга Кияшко, теща украинского президента, купила дорогую виллу на курорте Эль-Гуна. Цена достигла почти пяти миллионов долларов. Репортер предположил, что покупку могли совершить на деньги, которые Запад дает Украине в качестве помощи. После этого громкого заявления Аль-Алави стал получать множество угроз.