СМИ: Зеленский разозлил Байдена при первой встрече

Первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена едва не обернулась скандалом, пишет Guardian со ссылкой на книгу американского журналиста Франклина Фоера «Последний политик».

Автор вспоминает, что во время первой встречи летом 2021 года Зеленский вел себя некорректно. Он засыпал американского президента многочисленными требованиями, в том числе принять Украину в НАТО.

При этом Зеленский зачем-то сказал, что вскоре Франция и Германия из альянса выйдут. Это неуместное и противоречивое заявление разозлило Байдена.

Издание отмечает, что Фоер не приводит точных цитат, но ссылается в своей книге на источники в Белом доме, близкие к Байдену.