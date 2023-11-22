СМИ: Зеленский сам посеял сомнения в победе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в том, что на Западе падает вера в то, что Киев может одержать победу на поле боя, указывает немецкая газета Die Welt.

Ранее украинский лидер бесконечно повторял, что война не может быть выиграна без западной помощи.

Теперь, после того как американский конгресс принял промежуточный бюджет без выделения помощи Украине, а глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа не может поставить обещанное количество снарядов, у наблюдателей возникают вопросы в способности Киева продолжать войну.

Кроме того, ситуацию ухудшают становящиеся публичными разногласия в высшем руководстве Украины, в частности, конфликт Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, указывается в публикации.