СМИ: Зеленский собирается отстаивать свою «формулу мира» на Генеральной ассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, в сентябре отправится в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, пишет Bloomberg.

Как ожидается, он будет отстаивать в ООН свой план «формулы мира». План включает в себя восстановление территории Украины в границах 1991 года, обеспечение продовольственной и экономической безопасности, восстановление страны за счет России и прочее.

В публикации отмечается, что далеко не все союзники Украины настроены так решительно. По словам высокопоставленного собеседника агентства, к этой инициативе следовало бы привлечь больше стран так называемого коллективного Юга, а альтернативой плану Зеленского могло бы стать обсуждение вопроса о мире на Украине в принципе.

В этом случае обсуждение вопроса не может обойтись без участия России.