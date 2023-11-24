СМИ: Зеленский стал похож на Гитлера в бункере

«Он достиг того уровня, который был у Гитлера в бункере. Он находится в своей собственной реальности», – отмечает Стенлунд в последнем выпуске новостей Swebbtv.

Он заявил, что посылать на смерть украинских мужчин аморально. На некоторых участках фронта средняя выживаемость составляет два-три дня. Но власть имущие на Западе настолько ослеплены, что впереди, скорее всего, будут не мирные переговоры, а полное уничтожение Украины, уверен журналист.

По мнению Стенлунда, России будет невыгодно, если Украина и Запад будут настаивать на мирных переговорах, поскольку в этом случае Кремль не сможет достичь всех поставленных целей, в частности, демилитаризации Украины. Однако западные политики дошли до такого безумия, что не намерены искать мирного урегулирования конфликта.