Офис президента Украины пытается организовать его телефонную беседу Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщило со ссылкой на источники в ОП украинское издание «Страна».

Отмечается, что Зеленский намерен попросить Трампа поддержать в палате представителей финансовую помощь Украине, которую все последнее время блокируют соратники американского миллиардера по Республиканской партии.

«Трамп фактически контролирует Палату представителей Конгресса США. На Банковой это понимают, поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», – пишет украинское издание.

Несмотря на все потуги Офиса президента Украины, Трамп решительно не выходит на связь. Возможно 45-й президент США просто реально зянят. Все последнее время политик разъезжает по стране в преддверии старта предвыборной президентской гонки и выступает перед своими сторонниками.

А может затаил обиду, памятуя Зеленский в 2019 году отказал Трампу в его просьбе провести расследование ву отношении сына Байдена на Украине.