«Владимир Зеленский попросил, чтобы Лула да Силва с ним встретился во время его пересадки в Бразилиа, когда он летел на инаугурацию Хавьера Милея в Аргентину. Лула (да Силва) ему отказал», – говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский запросил встречу в последний момент – в четверг, 7 декабря. В этот день бразильский лидер участвовал в саммите Меркосур. Также, по данным источника, представительство да Силва сочли обстоятельства встречи странными – Зеленский прилетал в Бразилиа с целью дозаправить свой самолет. Борт с украинским лидером приземлился в субботу в 20:15, а вылетел через два часа.

10 декабря в Буэном-Айресе прошла инаугурация президента страны Хавьера Милея. На мероприятии присутствовал Зеленский и другие лидеры стран. Россию представил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В мае британская газета Financial Times сообщила, что бразильский лидер Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на полях саммита «Большой семерки», который проходил в Хиросиме. Отмечалось, что о встрече с украинским президентом просил президент Франции Эммануэль Макрон, но ему отказали.