СМИ: жену главы ГУР Буданова пытались отравить

По информации источника, сейчас она доставлена в больницу. У жены Буданова диагностировали тяжелое отравление металлами.

Как сообщил источник, вещества, которыми была отравлена Марианна, не используются в быту и военном деле. Отмечается, что их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления определенного человека. Информации о том, когда произошло отравление и при каких обстоятельствах, нет.

«Страна.ua» подчеркивает, что Марианна идет на поправку. Специалисты начали расследовать это дело. Официальных комментариев от украинских властей не поступало.

6 ноября стало известно, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва устройства, которое оказалось в подарке. По информации СМИ, взорвалась граната, спрятанная в пакете с бутылкой алкоголя и рюмками.

Залужный, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что Частяков был для него хорошим другом и «надежным плечом».