СМИ: жену главы ГУР Буданова пытались отравить
Фото: [© YouTube-канал «Головне управління розвідки МО України»]
Супругу главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – Марианну, отравили, пишет украинское издание «Страна.ua».
По информации источника, сейчас она доставлена в больницу. У жены Буданова диагностировали тяжелое отравление металлами.
Как сообщил источник, вещества, которыми была отравлена Марианна, не используются в быту и военном деле. Отмечается, что их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления определенного человека. Информации о том, когда произошло отравление и при каких обстоятельствах, нет.
«Страна.ua» подчеркивает, что Марианна идет на поправку. Специалисты начали расследовать это дело. Официальных комментариев от украинских властей не поступало.
6 ноября стало известно, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва устройства, которое оказалось в подарке. По информации СМИ, взорвалась граната, спрятанная в пакете с бутылкой алкоголя и рюмками.
Залужный, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что Частяков был для него хорошим другом и «надежным плечом».