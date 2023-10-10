СМИ: журналисты погибли после удара Израиля по сектору Газа

Несколько журналистов, находящихся в одном из зданий сектора Газа, погибли в результате удара Израиля по региону, сообщил палестинский портал Quds.

«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», – говорится в сообщении СМИ.

Также, по данным палестинского агентства WAFA, ЦАХАЛ обстрелял четыре машины скорой медицинской помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа жителей.

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса», целью которой является «деоккупация территорий», которые занимает Израиль.

Боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля от 2,5 до 5 тысяч ракет. В этот же день они прорвались на территорию страны, убив израильских военных на границе. Боевики напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party вблизи границы с Газой. В результате – порядка 260 человек были убиты, десятки женщин были взяты в плен и увезены на территорию сектора Газа.

Власти Израиля объявили в стране «военное положение». В государстве началась мобилизация резервистов для защиты территорий. ХАМАС в свою очередь заявил, что не перестанет атаковать Израиль, пока не достигнет своей цели.