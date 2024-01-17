«Сначала думай, потом говори»: Зеленский нагрубил Трампу из-за слов про остановку конфликта на Украине

Недавние высказывания в американском штате Айова 45-го президента США Дональда Трампа, что он, мол, быстро завершит конфликт на Украине в случае своего избрания главой Белого дома, поскольку хорошо ладит с Владимиром Путиным, не остались без внимания украинского лидера Владимира Зеленского.

Как резко заявил Зеленский своему визави, в случае, если Россия останется победителем, то она может занять всю территорию Украины.

«И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори», - цитирует Зеленского ТАСС.

Стоит отметить, что Трамп последовательно продвигает нарратив, что в случае своего нового президентства он способен добиться урегулирования украинского конфликта за считанные часы.