Со счетов Чекалиных сняли арест

Со счетов семьи-блогеров Чекалиных – Артема и Валерии (Лерчек), сняли арест. Об этом РИА Новости рассказал адвокат пары Константин Третьяков.

На счета блогеров был наложен арест из-за неуплаты налогов в размере 296 миллионов рублей, включающие пени и штрафы.

«Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф – 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей», – сообщил Третьяков.

По словам адвоката, безусловным основанием для прекращения уголовного дела за налоговые преступления в отношении блогеров являются выплаты недоимки, штрафов и пени.

В отношении Лерчек и ее супруга заведены два уголовных дела – об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. По версии следствия, инфлюенсер использовала упрощенную систему налогообложения.

Подобное дело возбуждено на блогера-миллиона Елену Блиновскую – уклонение от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

4 ноября стало известно, что блогера и автора многочисленных курсов по заработку и открытию бизнеса Аяза Шабутдинова арестовали. Против него возбудили уголовное дело.