Собянин победил на выборах мэра Москвы

После проверки 100% протоколов участковых избирательных комиссий выяснилось, что Собянин набрал 76,39% голосов.

Для Собянина это были третьи выборы на пост мэра столицы, и его нынешний результат – лучший. В 2013 году он набрал 51,37%, в 2018-м – 70,17%.

Второе место на выборах занял представитель КПРФ Леонид Зюганов (8,11%). Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,61%, ему немного уступил Владислав Даванков («Новые люди») – 5,34%. «Справедливоросс» Дмитрий Гусев набрал 3,93%.