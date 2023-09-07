Собянин сообщил о предотвращении атаки БПЛА на Москву

Московский мэр Сергей Собянин сообщил об успешном пресечении попытки атаки вражеского БПЛА на столицу. Об этом он рассказал в своих социальных сетях .

В своем посте Собянин рассказал, что атака произошла ночью 7 сентября в Раменском городском округе. Он сообщил, что беспилотник украинских ВС был уничтожен отечественными системами ПВО.

Мэр также сообщил о том, что в результате атаки вражеской техники, разрушений и пострадавших нет. Осколки дрона также не нанесли ущерба округу. Собянин подчеркнул, что на месте падения БПЛА уже ведут работу экстренные службы.

Накануне поступала информация об уничтожении БПЛА в воздушном пространстве Брянской области. Вражеская техника была уничтожена системой ПВО.