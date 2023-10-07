Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истринском городском округе

По данным главы Москвы, дрон был сбит в Истринском городской округе. Он отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин.

Истринский район расположен на северо-западе Московской области. Он граничит с Солнечногорским, Клинским, Волоколамским, Рузским, Одинцовским и Красногорским районами. Административный центр – город Истра, расположен в 58 км от Москвы на берегу реки Истра.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о сбитом в 10 км от Крыма беспилотнике. Также о сбитой цели силами ПВО, двигавшейся со стороны моря, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе-герое 6 октября дважды объявляли воздушную тревогу. Пострадавших и разрушений нет.