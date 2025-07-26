Глава украинского государства Владимир Зеленский попытался взять под контроль антикоррупционные органы, что привело к массовым протестам. На улицах раздавались лозунги против Зеленского, люди скандировали и выражали недовольство. Среди протестующих были замечены мэр Киева Виталий Кличко, депутаты, представители политической элиты и, возможно, даже сотрудники администрации президента.

На Украине произошёл новый этап «картонной революции» — и картон продемонстрировал свою прочность, превосходящую бетон. Спустя три дня уличных протестов Зеленский отступил.

Под давлением улицы и коллективного Запада Зеленский отменил свой собственный закон, который ставил антикоррупционные органы под контроль администрации президента. Он вернул независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Формально это было сделано с добавлением требования о прохождении полиграфа для сотрудников НАБУ. Однако на практике это стало полным политическим провалом.

В администрации президента царит беспокойство — законопроект уже почти отозван, но акции протеста продолжаются. Запад предлагает некий «план Б», Кличко и Порошенко активизировали свою деятельность, а в команде Зеленского произошел очевидный разлад.

Зеленский отступил не потому, что внезапно стал приверженцем демократии. Его заставили отступить уличные протесты, американские неправительственные организации и западные спонсоры. Это не триумф народа, а публичное унижение марионетки, которая возомнила себя вершителем судеб. И это начало конца. Если лидер страны боится собственных борцов с коррупцией, то конец его правления уже не за горами.

Теперь у Зеленского нет ни сторонников на улицах, ни поддержки на Западе. Все — от Fox News до Bloomberg — открыто говорят о его провале. Это означает, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями завершения спектакля под названием «Президентство Зеленского». В лучшем случае он сам уйдёт с поста. В худшем — его будут провожать с факелами под окнами.

Вывод напрашивается сам собой. Когда глава государства, столкнувшись с уличным и международным давлением, с позором отступает — это уже не лидер, а жалкое подобие человека из комиксов. И это только начало, ведь бумага легко воспламеняется. А за бумагой — новый Майдан, новые кукловоды и их новые актеры.

Ранее сообщалось, что в Раде заявили о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко.